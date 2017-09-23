الأجندة الثقافية: هند رستم في الهناجر

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 23 سبتمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:30 مساء
العرض المسرحي “أسطورة بلا نهاية”.
مسرح الهوسابير – وسط القاهرة
6:00 مساء
سلسلة إعادة كتابة التاريخ مع بسام الشماع.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
6:00 مساء
عروض أفلام الفنانة هند رستم في ذكرى رحيلها السادسة.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل فني لفريق “فابريكا ديزني”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
عرض فيلم “صندوق الدنيا”.
جمعية الفيلم بالقاهرة
7:00 مساء
حفل توقيع كتاب “حكاوينا” للكاتبة كاتي عياد.
مركز وليد خيري – جاردن سيتي
7:00 مساء
لقاء مع الروائي نبيل فاروق.
مكتبة مصر الجديدة
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل موسيقى عربية مع الفنان ياسر سليمان.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك