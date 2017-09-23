ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: هند رستم في الهناجر

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 23 سبتمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان