ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: هند رستم في الهناجر

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 23 سبتمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
23 سبتمبر، 2017 23 سبتمبر، 2017

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علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 23 سبتمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:30 مساء

العرض المسرحي “أسطورة بلا نهاية”.

مسرح الهوسابير – وسط القاهرة

6:00 مساء

سلسلة إعادة كتابة التاريخ مع بسام الشماع.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

6:00 مساء

عروض أفلام الفنانة هند رستم في ذكرى رحيلها السادسة.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

حفل فني لفريق “فابريكا ديزني”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

عرض فيلم “صندوق الدنيا”.

جمعية الفيلم بالقاهرة

7:00 مساء

حفل توقيع كتاب “حكاوينا” للكاتبة كاتي عياد.

مركز وليد خيري – جاردن سيتي

7:00 مساء

لقاء مع الروائي نبيل فاروق.

مكتبة مصر الجديدة

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل موسيقى عربية مع الفنان ياسر سليمان.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

 

 

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