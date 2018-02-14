الأجندة الثقافية: هاني شاكر يحيي حفل عيد الحب بالأوبرا

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 14 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
صالون الإدريسي بعنوان “إثيوبيا الأرض.. الشعب.. الدولة”.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل غنائي للفنان محمد محسن.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل عيد الحب مع الفنان هاني شاكر.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
لقاء بعنوان “نادي فنون الأوبرا” تحليل موسيقي للمايسترو هشام جبر.
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية بالاشتراك مع فرقة سويت ساوند بقيادة منير نصر الدين.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فني لفرقة فولكلور (الهند).
مسرح الجمهورية – عابدين