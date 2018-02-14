ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: هاني شاكر يحيي حفل عيد الحب بالأوبرا

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 14 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية
4:15 م, الأربعاء, 14 فبراير 18 4:15 م, الأربعاء, 14 فبراير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 14 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:


الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

صالون الإدريسي بعنوان “إثيوبيا الأرض.. الشعب.. الدولة”.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة  التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل غنائي للفنان محمد محسن.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل عيد الحب مع الفنان هاني شاكر.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

لقاء بعنوان “نادي فنون الأوبرا” تحليل موسيقي للمايسترو هشام جبر.

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساء

اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية بالاشتراك مع فرقة سويت ساوند بقيادة  منير نصر الدين.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فني لفرقة فولكلور (الهند).

مسرح الجمهورية – عابدين

 

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