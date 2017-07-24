الأجندة الثقافية: نصوص من كتاب الأصدقاء بورشة الزيتون

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 24 يوليو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة بعنوان “ريادة الأعمال”.
مكتبة المستقبل – جسر السويس
6:00 مساء
ندوة لمناقشة كتاب “علم الأخلاق” للفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا.
مكتبة البلد – وسط القاهرة
7:00 مساء
عروض أفلام الفنان فريد شوقي والفنان رشدي أباظة والمخرج يوسف شاهين.
مركز الهناجر للفنون – ساجة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
عرض مسرحية “مؤسسة الحريم”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل غنائي للفنان علي الحجار.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فني للفنانة صابرين النجيلي وفرقتها الفنية.
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
ندوة لمناقشة ديوان “نصوص من كتاب الأصدقاء” لأشرف البولاقي.
ورشة الزيتون – حلمية الزيتون
8:00 مساء
عرض مسرحية “شامان”.
مسرح الغد – العجوزة