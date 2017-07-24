الأجندة الثقافية: نصوص من كتاب الأصدقاء بورشة الزيتون

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 24 يوليو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء ندوة بعنوان "ريادة الأعمال". مكتبة المستقبل – جسر السويس 6:00 مساء ندوة…