ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: نصف قلب على مسرح الهوسابير

علي راشد  تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 18 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
18 نوفمبر، 2017 18 نوفمبر، 2017

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علي راشد

 تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 18 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

صالون “بهجت الروح” مع الشاعر محمد بهجت بمشاركة فريق كورال مركز طلعت حرب الثقافي.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

6:30 مساء

اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل فني لـ”ستروبيري سوينج”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

العرض المسرحي الغنائي “نصف قلب”.

مسرح الهوسابير – وسط القاهرة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

أوبرا “الملاك المدمر” لتوماس أدس – بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

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