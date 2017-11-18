الأجندة الثقافية: نصف قلب على مسرح الهوسابير

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 18 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
صالون “بهجت الروح” مع الشاعر محمد بهجت بمشاركة فريق كورال مركز طلعت حرب الثقافي.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
6:30 مساء
اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل فني لـ”ستروبيري سوينج”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
العرض المسرحي الغنائي “نصف قلب”.
مسرح الهوسابير – وسط القاهرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
أوبرا “الملاك المدمر” لتوماس أدس – بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية