ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: نسمة محجوب على مسرح سيد درويش

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 10 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية