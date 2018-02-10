الأجندة الثقافية: نسمة محجوب على مسرح سيد درويش

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 10 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساءً
حفل فني لفرقة سيشوان للأكروبات (الصين).
مسرح الجمهورية – عابدين
7:00 مساءً
أوبرا “أكسير الحب” لدونيزيتي، بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساءً
حفل فني لفرقة “على فكرة” بقيادة يامن عبد الله.
بيت السحيمي – شارع المعز
7:00 مساءً
حفل غنائي للفنان علي الحجار.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
7:30 مساءً
حفل موسيقي لعازف البيانو ضياء خير الله.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
عرض الهلالي من تقديم فرقة فرسان الشرق للتراث.
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساءً
حفل فني للفنانة نسمة محجوب.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية