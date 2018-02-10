ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: نسمة محجوب على مسرح سيد درويش

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 10 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:  الموعد الفعالية
10 فبراير، 2018 10 فبراير، 2018

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 10 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساءً

حفل فني لفرقة سيشوان للأكروبات (الصين).

مسرح الجمهورية – عابدين

7:00 مساءً

أوبرا “أكسير الحب” لدونيزيتي، بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساءً

حفل فني لفرقة “على فكرة” بقيادة يامن عبد الله.

بيت السحيمي – شارع المعز

7:00 مساءً

حفل غنائي للفنان علي الحجار.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

7:30 مساءً

حفل موسيقي لعازف البيانو ضياء خير الله.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

عرض الهلالي من تقديم فرقة فرسان الشرق للتراث.

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساءً

حفل فني للفنانة نسمة محجوب.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

 

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