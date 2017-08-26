ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: نسمة عبد العزيز تختتم مهرجان القلعة

إعداد – علي راشدتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -26 أغسطس 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان