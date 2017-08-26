ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: نسمة عبد العزيز تختتم مهرجان القلعة

إعداد – علي راشدتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -26 أغسطس 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
26 أغسطس، 2017 26 أغسطس، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -26 أغسطس 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساءً

حفل فني لفريق “جدل”.

الجريك كامبس – وسط القاهرة

6:00 مساءً

صالون الكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت الشهري.

مكتبة مصر الجديدة

7:00 مساءً

ندوة “رحلتي إلى القدس” مع بسام الشماع.

بيت السناري الأثري – السيدة زينب

7:00 مساءً

حفل فني لفريق “كركديه”.

مسرح الجنينة – حديقة الأزهر

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

7:30 مساءً

حفل فني لفريق “الخان باند”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساءً

حفل فني لنسمة عبد العزيز في ختام مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.

المحكى 1 – قلعة صلاح الدين

8:00 مساءً

البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.

بيت العود العربي – بيت الهراوي

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