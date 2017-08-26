الأجندة الثقافية: نسمة عبد العزيز تختتم مهرجان القلعة

إعداد – علي راشد
تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -26 أغسطس 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساءً
حفل فني لفريق “جدل”.
الجريك كامبس – وسط القاهرة
6:00 مساءً
صالون الكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت الشهري.
مكتبة مصر الجديدة
7:00 مساءً
ندوة “رحلتي إلى القدس” مع بسام الشماع.
بيت السناري الأثري – السيدة زينب
7:00 مساءً
حفل فني لفريق “كركديه”.
مسرح الجنينة – حديقة الأزهر
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
7:30 مساءً
حفل فني لفريق “الخان باند”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
حفل فني لنسمة عبد العزيز في ختام مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.
المحكى 1 – قلعة صلاح الدين
8:00 مساءً
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.
بيت العود العربي – بيت الهراوي