الأجندة الثقافية: نسمات على البيانو بالمسرح الصغير

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 30 يناير 2018 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساء
عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوى ال 44 للسينما المصرية .
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
ورشة الشعر بإشراف إيمان الميهي.
مركز إبداع الطفل – بيت العيني
7:00 مساء
حفل فني لفريق “الفن الصادق”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل توقيع رواية “المصري” لبيتر شفيق.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني بعنوان “نسمات على البيانو” مع علاء يس.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “فرسان الشرق للتراث” وتقدم عرض “الهلالي”.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا أوبرا القاهرة، وصوليست بيانو عمر خيرت.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
العرش المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة