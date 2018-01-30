ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: نسمات على البيانو بالمسرح الصغير

  إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 30 يناير 2018 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية ا
5:00 م, الثلاثاء, 30 يناير 18 5:00 م, الثلاثاء, 30 يناير 18

شارك الخبر مع أصدقائك

 

إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 30 يناير 2018 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساء

عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوى ال 44 للسينما المصرية .

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

ورشة الشعر بإشراف إيمان الميهي.

مركز إبداع الطفل – بيت العيني

7:00 مساء

حفل فني لفريق “الفن الصادق”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل توقيع رواية “المصري” لبيتر شفيق.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني بعنوان “نسمات على البيانو” مع علاء يس.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “فرسان الشرق للتراث” وتقدم عرض “الهلالي”.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا أوبرا القاهرة، وصوليست بيانو عمر خيرت.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

العرش المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

 

  

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً