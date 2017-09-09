ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: نادي السينما الإفريقية بالهناجر

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -9 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان