ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: نادي السينما الإفريقية بالهناجر

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -9 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
9 سبتمبر، 2017 9 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -9 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساءً

ورشة مسرح الطفل.

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية.

5:00 مساءً

تعليم نظريات العود للمبتدئين.

بيت العود العربي – بيت الهراوي.

5:00 مساءً

ندوة بعنوان: “رحلة إلى أعماق الكون”.

مكتبة مصر العامة – الدقي.

5:30 مساءً

الصالون الموسيقي “الموسيقى للجميع”.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة.

6:00 مساءً

لقاء بعنوان “المناظرات قيمة وقامة”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

6:30 مساءً

ندوة كاتب و كتاب بعنوان ” حواديت و حكايات من شعر أحمد شوقى للأطفال”.

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية.

7:00 مساءً

نادي السينما الإفريقية.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

العرض المسرحى “قواعد العشق الاربعين”.

مسرح الجمهورية – عابدين.

8:00 مساءً

البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.

بيت العود – بيت الهراوي.

9:00 مساءً

حفل غنائي للفنان علي الحجار.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

10:00 مساءً

ختام معرض الفن التشكيلي “أعمال من الثمانينيات”.

جاليري سوما آرت – الزمالك.

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