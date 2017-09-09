الأجندة الثقافية: نادي السينما الإفريقية بالهناجر

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -9 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساءً
ورشة مسرح الطفل.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية.
5:00 مساءً
تعليم نظريات العود للمبتدئين.
بيت العود العربي – بيت الهراوي.
5:00 مساءً
ندوة بعنوان: “رحلة إلى أعماق الكون”.
مكتبة مصر العامة – الدقي.
5:30 مساءً
الصالون الموسيقي “الموسيقى للجميع”.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة.
6:00 مساءً
لقاء بعنوان “المناظرات قيمة وقامة”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
6:30 مساءً
ندوة كاتب و كتاب بعنوان ” حواديت و حكايات من شعر أحمد شوقى للأطفال”.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية.
7:00 مساءً
نادي السينما الإفريقية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
العرض المسرحى “قواعد العشق الاربعين”.
مسرح الجمهورية – عابدين.
8:00 مساءً
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.
بيت العود – بيت الهراوي.
9:00 مساءً
حفل غنائي للفنان علي الحجار.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
10:00 مساءً
ختام معرض الفن التشكيلي “أعمال من الثمانينيات”.
جاليري سوما آرت – الزمالك.