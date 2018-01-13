الأجندة الثقافية.. مونت كايرو في مسرح أوبرا دمنهور

علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -13 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:30 مساءً
عرض الفيلم التشيلي “نيرودا”.
نادي السينما – جمعية الجيزويت.
7:00 مساءً
حفل فني لتكريم الفنانة عايدة كامل وتكريم اسم زوجها الفنان محمود عزمي.
مكتبة مصر الجديدة.
7:30 مساءً
لقاء مع الملحن الدكتور أحمد حجازي.
بيت السحيمي – شارع المعز.
7:30 مساءً
لقاء مع مؤلفة الموسيقى الألمانية برجيتا منتدورف ضمن أولى فعاليات سلسلة “كلام في الموسيقى”.
معهد جوتة – الدقي.
8:00 مساءً
باليه “بحيرة البجع” لفرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل فني بعنوان “ياللا نغني” لفرقة “مونت كايرو”.
مسرح أوبرا دمنهور.
8:00 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “مونداليدا”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك