ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مونت كايرو في مسرح أوبرا دمنهور

علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -13 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
3:17 م, السبت, 13 يناير 18 3:17 م, السبت, 13 يناير 18

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علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -13 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:30 مساءً

عرض الفيلم التشيلي “نيرودا”.

نادي السينما – جمعية الجيزويت.

7:00 مساءً

حفل فني لتكريم الفنانة عايدة كامل وتكريم اسم زوجها الفنان محمود عزمي.

مكتبة مصر الجديدة.

7:30 مساءً

لقاء مع الملحن الدكتور أحمد حجازي.

بيت السحيمي – شارع المعز.

7:30 مساءً

لقاء مع مؤلفة الموسيقى الألمانية برجيتا منتدورف ضمن أولى فعاليات سلسلة “كلام في الموسيقى”.

معهد جوتة – الدقي.

8:00 مساءً

باليه “بحيرة البجع” لفرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل فني بعنوان “ياللا نغني” لفرقة “مونت كايرو”.

مسرح أوبرا دمنهور.

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “مونداليدا”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

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