الأجندة الثقافية: مولاي باند بالساقية وزين محمود بالجمهورية

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساء
حفل توقيع ديوان “قصائد ضد الحرب” للشاعر وسام الدويك.
المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة
7:00 مساء
افتتاح فعاليات الملتقى الرابع عشر لـ”بصمات الفنانين التشكيليين العرب”.
قاعة صلاح طاهر – الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل إنشاد لفريق “مولاي باند”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
ندوة بعنوان “أسرار الذوق الرفيع”.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل الكريسماس مع أوركسترا أوبرا القاهرة.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفرقة الشيخ زين محمود.
مسرح الجمهورية – عابدين