ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: مولاي باند بالساقية وزين محمود بالجمهورية

علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان