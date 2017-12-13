ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: مولاي باند بالساقية وزين محمود بالجمهورية

علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
3:20 م, الأربعاء, 13 ديسمبر 17 3:20 م, الأربعاء, 13 ديسمبر 17

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علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساء

حفل توقيع ديوان “قصائد ضد الحرب” للشاعر وسام الدويك.

المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة

7:00 مساء

افتتاح فعاليات الملتقى الرابع عشر لـ”بصمات الفنانين التشكيليين العرب”.

قاعة صلاح طاهر – الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

حفل إنشاد لفريق “مولاي باند”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

ندوة بعنوان “أسرار الذوق الرفيع”.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل الكريسماس مع أوركسترا أوبرا القاهرة.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل إنشاد ديني لفرقة الشيخ زين محمود.

مسرح الجمهورية – عابدين

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