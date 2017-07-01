الأجندة الثقافية: مولانا بالهناجر وفويس بالساقية

علي راشد تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -1 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية:
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -1 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساءً
تعليم نظريات العود للمبتدأين.
بيت العود العربي – بيت الهراوي
5:00 مساءً
ورش الأطفال الصيفية .
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
5:00 مساءً
ورشة شعر وأدب.
مركز إبداع الطفل – بيت العيني
7:00 مساءً
حفل توقيع ديوان “العزف الكامل للمشهد” لمجموعة من الشعراء الشباب.
مكتبة مصر العامة – الزاوية الحمرا
7:00 مساءً
عرض فيلم “مولانا” ضمن برنامج نادي السينما الأفريقية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساءً
العرض المسرحي ” ساحرة الحياة”.
مسرح الهوسابير – وسط القاهرة
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساءً
حفل فني لفريق ماركو والأصدقاء.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
حفل فني لفريق “فويس”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.
بيت العود العربي – بيت الهراوي.