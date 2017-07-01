الأجندة الثقافية: مولانا بالهناجر وفويس بالساقية

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علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -1 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية: الموعد الفعالية المكان

علي راشد تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -1 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية: