ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: موسم صيد الغزلان بالساقية

إعداد – علي راشد تقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 3 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية المك
3 يناير، 2018 3 يناير، 2018

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إعداد – علي راشد

تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 3 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ندوة حول الطبعة العربية من كتاب “القاهرة: تواريخ مدينة”.

المركز القومي للترجمة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

حفل إطلاق رواية “موسم صيد الغزلان” للروائي أحمد مراد.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

7:30 مساء

أمسية موسيقية حول أعمال الموسيقار بليغ حمدي يقدمها الدكتور عاطف عبد الحميد.

مكتبة القاهرة الكبرى – الزمالك

7:30 مساء

العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

أمسية شعرية للشاعر جمال الشاعر.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لمركز تنمية المواهب.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفريق “recover” .

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

 

  

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