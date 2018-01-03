ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: موسم صيد الغزلان بالساقية

إعداد – علي راشد تقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 3 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المك