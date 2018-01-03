الأجندة الثقافية: موسم صيد الغزلان بالساقية

إعداد – علي راشد
تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 3 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة حول الطبعة العربية من كتاب “القاهرة: تواريخ مدينة”.
المركز القومي للترجمة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل إطلاق رواية “موسم صيد الغزلان” للروائي أحمد مراد.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
7:30 مساء
أمسية موسيقية حول أعمال الموسيقار بليغ حمدي يقدمها الدكتور عاطف عبد الحميد.
مكتبة القاهرة الكبرى – الزمالك
7:30 مساء
العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
أمسية شعرية للشاعر جمال الشاعر.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لمركز تنمية المواهب.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفريق “recover” .
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك