ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مهرجان الهند على ضفاف النيل بالإسكندرية

علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -10 مارس 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
3:32 م, السبت, 10 مارس 18 3:32 م, السبت, 10 مارس 18

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علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -10 مارس 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

صالـون “ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل”.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة.

7:00 مساءً

حفل فني للفنان علي الحجار.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:00 مساءً

ندوة بعنوان “المرأة في مصر القديمة”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة “التنورة التراثية”.

وكالة الغوري – شارع المعز.

7:30 مساءً

حفل فني لفريق “ميوجن”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

بث مباشر لأوبرا المتروبوليتان.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

أوبريت “روندو دوبل”.

مسرح الجمهورية – عابدين.

8:00 مساءً

مهرجان الهند على ضفاف النيل.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية.

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