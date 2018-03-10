الأجندة الثقافية.. مهرجان الهند على ضفاف النيل بالإسكندرية

علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -10 مارس 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
صالـون “ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل”.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة.
7:00 مساءً
حفل فني للفنان علي الحجار.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:00 مساءً
ندوة بعنوان “المرأة في مصر القديمة”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة “التنورة التراثية”.
وكالة الغوري – شارع المعز.
7:30 مساءً
حفل فني لفريق “ميوجن”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
بث مباشر لأوبرا المتروبوليتان.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
أوبريت “روندو دوبل”.
مسرح الجمهورية – عابدين.
8:00 مساءً
مهرجان الهند على ضفاف النيل.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية.