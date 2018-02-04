ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مناقشة 1968 بمعهد جوته

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -4 فبراير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:00 مساءً عرض ومناقشة كتاب "1968" بحضور الدكتور نوبرت فراي. معهد جوته – الدقي. 7:00 مساءً…

3:50 م, الأحد, 4 فبراير 18 3:50 م, الأحد, 4 فبراير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -4 فبراير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساءً

عرض ومناقشة كتاب “1968” بحضور الدكتور نوبرت فراي.

معهد جوته – الدقي.

7:00 مساءً

افتتاح معرض الفن التشكيلي “حكايات متنوعة” لمحمود الخفيف.

قاعة زياد بكير – الأوبرا – الجزيرة.

7:00 مساءً

افتتاح معرض “فرش وغطا” لشيماء علاء.

قاعة اتجاه – قصر الفنون – الأوبرا – الجزيرة.

7:00 مساءً

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز.

7:30 مساءً

حفل غنائي للفنان ياسر أنور.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:30 مساءً

حفل غنائي للفنانة أمنية حسن.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل ريستال أوبوا وفيولينه مع وسام أحمد ولورا فرتانين.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

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