الأجندة الثقافية.. مناقشة 1968 بمعهد جوته

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -4 فبراير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:00 مساءً عرض ومناقشة كتاب "1968" بحضور الدكتور نوبرت فراي. معهد جوته – الدقي. 7:00 مساءً…