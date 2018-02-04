الأجندة الثقافية.. مناقشة 1968 بمعهد جوته

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -4 فبراير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساءً
عرض ومناقشة كتاب “1968” بحضور الدكتور نوبرت فراي.
معهد جوته – الدقي.
7:00 مساءً
افتتاح معرض الفن التشكيلي “حكايات متنوعة” لمحمود الخفيف.
قاعة زياد بكير – الأوبرا – الجزيرة.
7:00 مساءً
افتتاح معرض “فرش وغطا” لشيماء علاء.
قاعة اتجاه – قصر الفنون – الأوبرا – الجزيرة.
7:00 مساءً
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز.
7:30 مساءً
حفل غنائي للفنان ياسر أنور.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:30 مساءً
حفل غنائي للفنانة أمنية حسن.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل ريستال أوبوا وفيولينه مع وسام أحمد ولورا فرتانين.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.