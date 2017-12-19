الأجندة الثقافية.. مناقشة جدار أزرق بحزب التجمع

إعداد – علي راشد
تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -19 ديسمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
محاضرة عمارة سيوة مع المعماري عماد فريد والمعماري رامز عزمي.
بيت المعمار – منطقة القلعة.
6:30 مساءً
ندوة نقدية لمناقشة ديوان “جدار أزرق” للشاعر جمال القصاص.
مكتبة خالد محيي الدين – حزب التجمع – وسط القاهرة.
7:30 مساءً
حفل فني لفريق “الأصالة في ربيع العمر”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة “اوكيناوا” للغناء و الرقص المسرحى (اليابان) .
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل فني لأوبرا “الخادمة السيدة” و”سيناترا و بوتشيللى” من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.
مسرح الجمهورية – عابدين.
8:00 مساءً
حفل ريستال بيانو مع ديفيد إدجار.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.