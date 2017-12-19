ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مناقشة جدار أزرق بحزب التجمع

إعداد – علي راشدتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -19 ديسمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
5:02 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 17 5:02 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -19 ديسمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

محاضرة عمارة سيوة مع المعماري عماد فريد والمعماري رامز عزمي.

بيت المعمار – منطقة القلعة.

6:30 مساءً

ندوة نقدية لمناقشة ديوان “جدار أزرق” للشاعر جمال القصاص.

مكتبة خالد محيي الدين – حزب التجمع – وسط القاهرة.

7:30 مساءً

حفل فني لفريق “الأصالة في ربيع العمر”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة “اوكيناوا” للغناء و الرقص المسرحى (اليابان) .

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل فني لأوبرا “الخادمة السيدة” و”سيناترا و بوتشيللى” من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.

مسرح الجمهورية – عابدين.

8:00 مساءً

حفل ريستال بيانو مع ديفيد إدجار.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.

 

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