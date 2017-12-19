ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مناقشة جدار أزرق بحزب التجمع

إعداد – علي راشدتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -19 ديسمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان