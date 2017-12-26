الأجندة الثقافية.. مناقشة الأعمال الكاملة لحسن فتحي بالجزيرة

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة لمناقشة كتاب “الأعمال الكاملة لحسن فتحي” بمناسبة الذكرى الـ ٢٨ لرحيل شيخ المعماريين.
قاعة المحاضرات – مركز الجزيرة للفنون
6:00 مساء
حفل توقيع كتاب “مذكرات شادية” لإيزيس نظمي.
المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
ندوة بعنوان “رؤية المنطقة العربية.. أحداث ومتغيرات”.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
العرض المسرحي “البوتقة”.
مسرح جامعة عين شمس
7:00 مساء
حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “عود بخور”، للكاتبة حنان العشماوي.
مكتبة “أ” – مصر الجديدة – الميرغني
7:00 مساء
حفل فني لفريق “أوسكاريزما”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
باليه “كسارة البندق” من تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل كورال أطفال مركز تنمية المواهب وكورال كنيسة السيدة العذراء والقديس أثثناسيوس الرسولي .
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة