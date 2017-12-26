ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مناقشة الأعمال الكاملة لحسن فتحي بالجزيرة

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية: الموعد الفعالية