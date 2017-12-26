ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مناقشة الأعمال الكاملة لحسن فتحي بالجزيرة

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية: الموعد الفعالية
7:53 م, الثلاثاء, 26 ديسمبر 17 7:53 م, الثلاثاء, 26 ديسمبر 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ندوة لمناقشة كتاب “الأعمال الكاملة لحسن فتحي” بمناسبة الذكرى الـ ٢٨ لرحيل شيخ المعماريين.

قاعة المحاضرات – مركز الجزيرة للفنون

6:00 مساء

حفل توقيع كتاب “مذكرات شادية” لإيزيس نظمي.

المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

ندوة بعنوان “رؤية المنطقة العربية.. أحداث ومتغيرات”.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

العرض المسرحي “البوتقة”.

مسرح جامعة عين شمس

7:00 مساء

حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “عود بخور”، للكاتبة حنان العشماوي.

مكتبة “أ” – مصر الجديدة – الميرغني

7:00 مساء

حفل فني لفريق “أوسكاريزما”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

باليه “كسارة البندق” من تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل كورال أطفال مركز تنمية المواهب وكورال كنيسة السيدة العذراء والقديس أثثناسيوس الرسولي   .

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

 

 

 

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