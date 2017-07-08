الأجندة الثقافية: ملح السينما بمكتبة أ.. وكارمن بالجيزويت

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علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم السبت -8 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان

علي راشد تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم السبت -8 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: