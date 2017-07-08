الأجندة الثقافية: ملح السينما بمكتبة أ.. وكارمن بالجيزويت

علي راشد تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم السبت -8 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم السبت -8 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
ندوة ضمن سلسلة إعادة كتابة التاريخ بأيد مصرية مع بسام الشماع.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
6:00 مساءً
أسبوع أفلام سعاد حسني في ذكرى رحيلها الـ 16.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساءً
حفل فني للمطرب محمد طارق.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
6:30 مساءً
عرض الفيلم الإسباني “كارمن”.
نادي سينما الجيزويت – رمسيس
7:00 مساءً
حفل توقيع كتاب “ملح السينما” لمؤمن المحمدي.
مكتبة “أ” – مصر الجديدة – الميرغني
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساءً
حفل إنشاد ديني مع المنشد محمود التهامي.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.
بيت العود العربي – بيت الهراوي