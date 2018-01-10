الأجندة الثقافية.. مقامات ببيت الغناء العربي

إعداد – علي راشد:
تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم، الأربعاء 10 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساءً
صالون مقامات بالاشتراك مع البرنامج الإذاعى الثقافى للإذاعة المصرية يصاحب الصالون التخت الشرقي.
بيت الغناء العربي – قصر الأمير بشتاك
7:30 مساءً
عرض فيلم “7 قرون قبل الميلاد”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساءً
العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.
مسرح الجمهورية – عابدين
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساءً
باليه “بحيرة البجع” من تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة