ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مقامات ببيت الغناء العربي

 إعداد - علي راشد: تقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم، الأربعاء 10 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية المكان
6:55 م, الأربعاء, 10 يناير 18 6:55 م, الأربعاء, 10 يناير 18

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 إعداد – علي راشد:

تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم، الأربعاء 10 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساءً

صالون مقامات بالاشتراك مع البرنامج الإذاعى الثقافى للإذاعة المصرية يصاحب الصالون التخت الشرقي.

بيت الغناء العربي – قصر الأمير بشتاك

7:30 مساءً

عرض فيلم “7 قرون قبل الميلاد”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساءً

العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.

مسرح الجمهورية – عابدين

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساءً

باليه “بحيرة البجع” من تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة

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