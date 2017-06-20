الأجندة الثقافية: مشكلات الشباب وتحديات العصر بهيئة الكتاب

شارك الخبر مع أصدقائك

علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان

علي راشد تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: