الأجندة الثقافية: مشكلات الشباب وتحديات العصر بهيئة الكتاب

علي راشد تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
8:30 مساءً
الصالون الثقافي الثاني بعنوان “مشكلات الشباب وتحديات العصر” يليها فقرة إنشاد ديني للفنان إبراهيم راشد.
قاعة علي مبارك – هيئة الكتاب – رملة بولاق
9:30 مساءً
حفل فني لفريق “شرقيات” مع فتحي سلامة.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساءً
مسرحية “حكاية من مصر”.
بيت السحيمي – شارع المعز
9:30 مساءً
ندوة العمارة في السينما والمسرح”.
بيت المعمار المصري – منطقة القلعة
9:30 مساءً
حفل ليالي المقامات الروحية وطقوس السمو.
قبة الغوري – شارع المعز
9:30 مساءً
عرض مسرحية “ولسة بسأل”.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
9:30 مساءً
حفل إنشاد ديني لفريق “عمران”.
قاعه الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك