الأجندة الثقافية.. مسرح وإنشاد في سادس ليالي رمضان

علي راشد تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية لليلة السادسة من شهر رمضان، والموافق الخميس 1 يونيو 2017: 9:30 مساءً: تقيم دار الأوبرا المصرية، حفل الجمعية الفيلهارمونية المصرية، وذلك على المسرح الكبير.

9:30 مساء: حفل فني لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية بن الدين.

9:30 مساءً: حفل فني لفرقة المولوية المصرية، بقيادة الفنان عامر التوني بقصر الأمير طاز.

9:30 مساءً: افتتاح العرض المسرحي “سلم نفسك” وغنا مصر لاستوديو مركز الإبداع الفني، بمركز إبداع القاهرة.

9:30 مساءً: الليلة الرمضانية الثانية ضمن برنامج احتفالات قصور الثقافة بليالي رمضان، بمسرح سور القاهرة الشمالي بشارع المعز، وتقدم مجموعة من العروض الفنية لفرق تنورة بنها والمصرية للموسيقى العربية والإسماعيلية للفنون الشعبية، إلى جانب إقامة عدد كبير من الورش الفنية للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة.

9:30 مساءً: تقيم وكالة بازرعة مجموعة من الندوات الأولى، بعنوان “حضور الأقصر في السينما المصرية” يتحدث فيها الفنان ياسين الضوي، والثانية بعنوان “فن الواووالنميم كأحد الموروثات الثقافية والشفاهية بالأقصر”، يتحدث فيها الشاعر خالد حلمي الطاهر، والثالثة بعنوان “ملامح واشكاليات الحركة المسرحية في الأقصر” يشارك بها الكاتب المسرحي بكري عبد الحميد، والرابعة بعنوان “الاقصر الشاعرة.. ملامح التجربة الشعرية”، يشارك بها الشاعر حسين القباحي، والخامسة بعنوان “الأقصر في الإبداع السردي”، إلى جانب أمسية شعرية لشعراء الأقصر.