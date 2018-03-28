الأجندة الثقافية مسرحيات وحفلات موسيقية

سلوى عثمان
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الاربعاء 28 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية
الموعد
الفاعلية
المكان
8.30 مساءا
يقدم الفنان على الحجار مجموعة من أغانيه
قاعة الحكمة بساقية الصاوي
7.30 مساءا
تعرض فرقة ” التنورة التراثية ” رقصاتها الفلكلورية
مركز ابداع وكالة الغورى للفنون التراثية
6 مساءا
يقدم كورال ” أطفال الأوبرا ” حفلا لـ “أوبريت صغيرة على الحب”
مسرح الجمهورية
8 مساءا
فرقة باليه أوبرا القاهرة ، و أوركسترا أوبرا القاهرة يقدمان باليه ” كارمينا بورانا ، بوليرو “
المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية
8 مساءا
يغنى ” المرنم ” ماركو ممدوح مجموعة ترانيم بعنوان “عابرون”
المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية
8 مساءا
حفل غنائي للفنان أحمد ناصر
مسرح أوبرا دمنهور
7.30 مساءا
مسرحية ” يوم أن قتلوا الغناء ” إخراج تامر كرم
مسرح زكي طليمات التابع لمسرح الطليعة بالعتبة
8 مساءا
مسرحية ” شقة عم نجيب ” إخراج جلال عثمان
مسرح الغد بالعجوزة
8 مساءا
يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض “وجوه 2”
مركز كرمة بن هانئ الثقافى بمتحف أحمد شوقى
6 مساءا
يقدم الفنان التشكيلي حلمى التوني مجموعة من اللوحات بمعرض بعنوان ” ليه يا بنفسج “
قاعة بيكاسو بالزمالك
7.30 مساءا
يعرض فيلم الرعب ” Bram Stoker’s Dracula “
نادى سينما ” دال “13 شارع عبد الحميد سعيد ، معروف