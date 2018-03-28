الأجندة الثقافية مسرحيات وحفلات موسيقية

المكان

يقدم الفنان على الحجار مجموعة من أغانيه

يقدم كورال ” أطفال الأوبرا ” حفلا لـ “أوبريت صغيرة على الحب”

8 مساءا

فرقة باليه أوبرا القاهرة ، و أوركسترا أوبرا القاهرة يقدمان باليه ” كارمينا بورانا ، بوليرو “