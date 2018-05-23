الأجندة الثقافية مسرحيات تقدم للجمهور بعد الفطار

سلوى عثمان
تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 23 مايو 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية.
المكان
الفاعلية
الموعد
قاعة الحكمة بساقية الصاوي
فرقة ” ريجا كايرو ” ومؤسسها المغنى ياسر انور ، تقدم أغنيات التراث المصرى والعربى لكبار الفنانين كأم كلثوم و سيد درويش
9.30 مساء
قاعة النهر بساقية الصاوى
يفتح يوميا ” خان الساقية ” والذي يقدم مسرح للعرائس وشاشات لعرض المسلسلات وندوة فكرية
7 مساء
مركز سينما ” دال “
يعرض فيلم “The Dove’s Lost Necklace ” وهو الفيلم الثاني من “ثلاثية الصحراء” للمخرج التونسي ناصر خمير، المأخوذ قصته من “ألف ليلة وليلة” ،واختير من ضمن قائمة أفضل 100 فيلم عربي في القرن العشرين
9 مساء
مسرح الجنينة بحديقة الأزهر
تغنى المطربة الجزائرية كريمة نايت مجموعة من أغانيها التى تؤلفها بنفسها
9.30 مساء
بيت السناري
يستضيف صالون ” قنديل أم هاشم ” الكاتب أحمد القرملاوي في نقاش حول روايته ” أمطار صيفية ” الصادرة عن الدار العربية للكتاب والفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام فرع ” المؤلف الشاب “
9 مساء
ممر بهلر بوسط القاهرة
تقام ” ليالي المقامات الروحية ” لفرق من مصر وسوريا وفلسطين واندونسيا وبرؤية فنية لدكتور إنتصار عبد الفتاح
9.30 مساء
مسرح ” الغد ” بالعجوزة
تقدم مسرحية ” الساعة الأخيرة ” تأليف عيسي جمال الدين وإخراج ناصر عبد المنعم
9.30 مساء
مسرح ” اوبرا ملك “
تعرض مسرحية ” يوم معتدل جدا ” وهو نتاج ورشة تأليف إخراج سامح بسيوني
10 مساء
مسرح الميدان بساحة الهناجر بالأوبرا
يبدأ اوبريت ” الليلة الكبيرة ” تأليف صلاح جاهين وإخراج صلاح السقا
9 مساء