الأجندة الثقافية مسرحيات تقدم للجمهور بعد الفطار

مركز سينما ” دال “

يعرض فيلم “The Dove’s Lost Necklace ” وهو الفيلم الثاني من “ثلاثية الصحراء” للمخرج التونسي ناصر خمير، المأخوذ قصته من “ألف ليلة وليلة” ،واختير من ضمن قائمة أفضل 100 فيلم عربي في القرن العشرين