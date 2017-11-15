الأجندة الثقافية : مسافر ليل على مسرح الهناجر

7:00 مساء

احتفالية بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس مؤسسة دار الهلال بحضور السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربتشينكو، ومجدي سنبلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة