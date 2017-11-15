ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : مسافر ليل على مسرح الهناجر

إعداد– علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
15 نوفمبر، 2017 15 نوفمبر، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

عرض فيلمي “رحلة العائلة المقدسة” و”دعاء عزيز”

مركز الثقافة السينمائية

7:00 مساء

ندوة بعنوان “سوق العمل الإعلامي”

مكتبة مصر العامة- الزاوية الحمراء

7:00 مساء

العرض المسرحي “مسافر ليل”

مركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة

7:00 مساء

احتفالية بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس مؤسسة دار الهلال بحضور السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربتشينكو، ومجدي سنبلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة

المركز الثقافي الروسي– الدقي

7:30 مساء

حفل فني لفريق “شوية فن”

قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية

وكالة الغوري– شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني للفنانين “أنغام مصطفى، أحمد محسن، أحمد جمال، رضوى سعد”

مسرح سيد درويش– الإسكندرية

8:00 مساء

حفل غنائي لمحمد الحلو ورحاب مطاوع

معهد الموسيقى العربية– رمسيس

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