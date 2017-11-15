الأجندة الثقافية : مسافر ليل على مسرح الهناجر

إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
عرض فيلمي “رحلة العائلة المقدسة” و”دعاء عزيز”
مركز الثقافة السينمائية
7:00 مساء
ندوة بعنوان “سوق العمل الإعلامي”
مكتبة مصر العامة- الزاوية الحمراء
7:00 مساء
العرض المسرحي “مسافر ليل”
مركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة
7:00 مساء
احتفالية بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس مؤسسة دار الهلال بحضور السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربتشينكو، ومجدي سنبلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة
المركز الثقافي الروسي– الدقي
7:30 مساء
حفل فني لفريق “شوية فن”
قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية
وكالة الغوري– شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني للفنانين “أنغام مصطفى، أحمد محسن، أحمد جمال، رضوى سعد”
مسرح سيد درويش– الإسكندرية
8:00 مساء
حفل غنائي لمحمد الحلو ورحاب مطاوع
معهد الموسيقى العربية– رمسيس