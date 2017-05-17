ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: مسابقة للمواهب في ساقية الصاوي

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 17 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
4:45 م, الأربعاء, 17 مايو 17 4:45 م, الأربعاء, 17 مايو 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 17 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساء

الملتقى الشعري الفني الذي تنظمه جمعية مبدعي الغد.

سينما الحضارة – الأوبرا – الجزيرة

5:00 مساء

ندوة بعنوان “الإبداع والعبقرية والمجتمع .. إعادة قراءة بمنظور إيجابي”.

المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة

6:30 مساء

حفل توقيع ديوان “غرقى بنهر ماؤه ضحل” لمحمد حمدي أبو السعود.

المركز الدولي للكتاب – خلف دار القضاء العالي

6:30 مساء

ندوة لمناقشة رواية “رئيس التحرير” لأحمد فضل شبلول.

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية

7:00 مساء

ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “أنا وأنت” لأحمد الخميسي.

مركز آفاق اشتراكية – وسط القاهرة

7:00 مساء

أمسية شعرية مع الدكتور عصام خليفة.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

مسابقة “الفرصة الأولى” للمواهب.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع الأزهر

7:30 مساء

حفل فني لفريق “ذكرياتي”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

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