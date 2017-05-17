الأجندة الثقافية: مسابقة للمواهب في ساقية الصاوي

إعداد – علي راشد تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 17 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 5:00 مساء الملتقى الشعري الفني الذي تنظمه جمعية مبدعي الغد. سينما الحضارة – الأوبرا – الجزيرة 5:00 مساء ندوة بعنوان “الإبداع والعبقرية والمجتمع .. إعادة قراءة بمنظور إيجابي”. المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة 6:30 مساء حفل توقيع ديوان “غرقى بنهر ماؤه ضحل” لمحمد حمدي أبو السعود. المركز الدولي للكتاب – خلف دار القضاء العالي 6:30 مساء ندوة لمناقشة رواية “رئيس التحرير” لأحمد فضل شبلول. مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية 7:00 مساء ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “أنا وأنت” لأحمد الخميسي. مركز آفاق اشتراكية – وسط القاهرة 7:00 مساء أمسية شعرية مع الدكتور عصام خليفة. المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة 7:00 مساء مسابقة “الفرصة الأولى” للمواهب. قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك 7:30 مساء حفل فني لفرقة التنورة التراثية. وكالة الغوري – شارع الأزهر 7:30 مساء حفل فني لفريق “ذكرياتي”. قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك