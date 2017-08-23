الأجندة الثقافية : مزاهر في مكان.. وسداسي شرارة بالقلعة

إعداد– علي راشد
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
عرض مسرحية “الساعة خمسة وخمسة وحجر طرزان”
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
6:30 مساء
ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “دفاتر البنت والحكايات” لإسلام علي حسن
مركز الحرية للإبداع– الإسكندرية
7:00 مساء
العرض المسرحي “الزنزانة” لفرقة “إنسان”
مسرح روابط– وسط القاهرة
7:00 مساء
عرض فيلم “سيدة” للمخرجة نسمة زعزوع
التحرير لاونج– وسط القاهرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية
وكالة الغوري– شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “مزاهر”
المركز المصري للثقافة والفنون– مكان
8:00 مساء
حفل فني لفريق “النفيخة”
قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفريق “سداسي شرارة”
محكى القلعة 1– قلعة صلاح الدين
10:00 مساء
حفل غنائي للفنان خالد سليم
محكى القلعة 2– قلعة صلاح الدين