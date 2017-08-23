ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : مزاهر في مكان.. وسداسي شرارة بالقلعة

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
23 أغسطس، 2017 23 أغسطس، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

عرض مسرحية “الساعة خمسة وخمسة وحجر طرزان”

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

6:30 مساء

ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “دفاتر البنت والحكايات” لإسلام علي حسن

مركز الحرية للإبداع– الإسكندرية

7:00 مساء

العرض المسرحي “الزنزانة” لفرقة “إنسان”

مسرح روابط– وسط القاهرة

7:00 مساء

عرض فيلم “سيدة” للمخرجة نسمة زعزوع

التحرير لاونج– وسط القاهرة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية

وكالة الغوري– شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “مزاهر”

المركز المصري للثقافة والفنون– مكان

8:00 مساء

حفل فني لفريق “النفيخة”

قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لفريق “سداسي شرارة”

محكى القلعة 1– قلعة صلاح الدين

10:00 مساء

حفل غنائي للفنان خالد سليم

محكى القلعة 2– قلعة صلاح الدين


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