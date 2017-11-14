ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على المسرح الكبير

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان