الأجندة الثقافية .. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على المسرح الكبير

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
محاضرة ” العمارة والموسيقى “.
بيت المعمار – منطقة القلعة
6:00 مساء
أمسية شعرية للشاعر مصطفى ناصر.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل توقيع كتاب “أنا أنا” للكاتبة اللبنانية ريما دروبي دروبي.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل إنشاد ديني لفرقة “الحور” للفتيات.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني للفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني للفنان مجد القاسم والفنان إيهاب ندا.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث والفنان علي الحجار.
مسرح أوبرا دمن