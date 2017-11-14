ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على المسرح الكبير

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
14 نوفمبر، 2017 14 نوفمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

محاضرة ” العمارة والموسيقى “.

بيت المعمار – منطقة القلعة

6:00 مساء

أمسية شعرية للشاعر مصطفى ناصر.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل توقيع كتاب “أنا أنا” للكاتبة اللبنانية ريما دروبي دروبي.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل إنشاد ديني لفرقة “الحور” للفتيات.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني للفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني للفنان مجد القاسم والفنان إيهاب ندا.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث والفنان علي الحجار.

مسرح أوبرا دمن

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