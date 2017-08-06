الأجندة الثقافية.. مدحت صالح في ختام مهرجان الأوبرا بالإسكندرية

إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 6 أغسطس 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعاليات
المكان
6:00 مساء
مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق الدورة الثالثة لملتقى الخط العربي.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
عرض الفيلم المغربي “جوع كلبك”.
سينما زاوية – وسط القاهرة
7:00 مساء
ندوة بعنوان “شيكولاتاية كورونا وكلونيا وشريط كاسيت” مع الكاتب عمر طاهر.
نادي الكتبجية – المعادي
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
7:30 مساء
حفل فني لفرقة “كاريزما”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
أسبوع أفلام المخرج الراحل محمد خان.
سينما الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
الأمسية الشعرية الأسبوعية.
بيت الشعر العربي – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
8:00 مساء
ختام مهرجان الأوبرا الصيفي مع الفنان مدحت صالح.
المسرح الروماني – الإسكندرية
8:30 مساء
افتتاح العرض المسرحي “ابن الإيه”.
مسرح أوبرا ملك
9:00 مساء
حفل فني لفرقة “هيصة” مع الفنانة ريم خيري.
قبة الغوري – شارع المعز