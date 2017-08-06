ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مدحت صالح في ختام مهرجان الأوبرا بالإسكندرية

إعداد– علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 6 أغسطس 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعاليات المكان
6 أغسطس، 2017 6 أغسطس، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 6 أغسطس 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعاليات

المكان

6:00 مساء

مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق الدورة الثالثة لملتقى الخط العربي.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

عرض الفيلم المغربي “جوع كلبك”.

سينما زاوية – وسط القاهرة

7:00 مساء

ندوة بعنوان “شيكولاتاية كورونا وكلونيا وشريط كاسيت” مع الكاتب عمر طاهر.

نادي الكتبجية – المعادي

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

7:30 مساء

حفل فني لفرقة “كاريزما”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

أسبوع أفلام المخرج الراحل محمد خان.

سينما الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

الأمسية الشعرية الأسبوعية.

بيت الشعر العربي – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

8:00 مساء

ختام مهرجان الأوبرا الصيفي مع الفنان مدحت صالح.

المسرح الروماني – الإسكندرية

8:30 مساء

افتتاح العرض المسرحي “ابن الإيه”.

مسرح أوبرا ملك

9:00 مساء

حفل فني لفرقة “هيصة” مع الفنانة ريم خيري.

قبة الغوري – شارع المعز

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