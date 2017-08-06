ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مدحت صالح في ختام مهرجان الأوبرا بالإسكندرية

إعداد– علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 6 أغسطس 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعاليات المكان