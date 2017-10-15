ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مئوية شوقي ومؤتمر لمهرجان سينمائي

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 15 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية. الموعد الفعالية المكان