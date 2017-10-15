ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. مئوية شوقي ومؤتمر لمهرجان سينمائي

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 15 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية.  الموعد الفعالية المكان
15 أكتوبر، 2017 15 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 15 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية. 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة 21 للمهرجان القومي للسينما.

مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

حفل توقيع ومناقشة كتاب “أيام من حياتي” للأمير أباظة.

قصر ثقافة 26 يوليو – الإسكندرية

7:00 مساء

حفل فني لفريق “تربيعة”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

افتتاح المعرض الفني “وصال”.

قاعة آرت كورنر جاليري – الزمالك

7:00 مساء

المعرض الفني “الجهنمية”.

قاعة الزمالك للفن

7:00 مساء

امسية شعرية في إطار ذكرى مرور عام على رحيل الشاعر فاروق شوشة.

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

7:30 مساء

حفل فني لفريق “أكاسيا”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لفرقة فلامنكو دى مدريد وباليه “كارمينا بورانا” من أسبانيا.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل “كلثوميات”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل ليالي الإسكندرية للموسيقى العربية بقيادة إيهاب عبد الحميد.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً