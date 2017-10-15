الأجندة الثقافية.. مئوية شوقي ومؤتمر لمهرجان سينمائي

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 15 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية.
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة 21 للمهرجان القومي للسينما.
مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل توقيع ومناقشة كتاب “أيام من حياتي” للأمير أباظة.
قصر ثقافة 26 يوليو – الإسكندرية
7:00 مساء
حفل فني لفريق “تربيعة”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
افتتاح المعرض الفني “وصال”.
قاعة آرت كورنر جاليري – الزمالك
7:00 مساء
المعرض الفني “الجهنمية”.
قاعة الزمالك للفن
7:00 مساء
امسية شعرية في إطار ذكرى مرور عام على رحيل الشاعر فاروق شوشة.
بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
7:30 مساء
حفل فني لفريق “أكاسيا”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفرقة فلامنكو دى مدريد وباليه “كارمينا بورانا” من أسبانيا.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل “كلثوميات”.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل ليالي الإسكندرية للموسيقى العربية بقيادة إيهاب عبد الحميد.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية