الأجندة الثقافية: ليالي غنائية وفنية في ثامن سهرات رمضان

علي راشد
تقدم “المال” السهرات الرمضانية لليوم الثامن من شهر رمضان -الموافق 3 يونيو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
9:30 مساءً
فقرات فنية لفرق “أطفال تنورة بنها – بورسعيد للموسيقى العربية – ملوي للفنون الشعبية “
المسرح الروماني – باب النصر – شارع المعز
9:30 مساءً
حفل فني لفرقة أجيال للفنون والعرائس، يليها حفل فرقة كفر الشرفا للغناء الريفي.
مسرح بيت الشاعر – شارع المعز
9:30 مساءً
الليلة الشعرية الغنائية الرابعة.
وكالة بازرعة – شارع المعز
9:30 مساءً
حفل فني لفرقة سوهاج للفنون الشعبية.
قصر ثقافة شبرا الخيمة
9:30 مساءً
حفل فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية.
حديقة السيدة زينب
9:30 مساءً
عرض مسرحية “سلم نفسك”.
مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساءً
عرض الأراجوز وخيال الظل.
بيت السحيمي – الدرب الأصفر
9:30 مساءً
حفل فني لأوركسترا بيت العود .
قصر الأمير طاز – الخليفة
9:30 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة