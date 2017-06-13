الأجندة الثقافية: ليالي المقامات الروحية بالمعز

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة 18 رمضان الموافق الثلاثاء 13 يونيو 2017:8:00 مساءً: المركز القومي لثقافة الطفل، ينظم عدة ورش للفنون التشكيلية والحكي، إضافة إلى عروض الساحر والأراجوزو السيرك، وفقرة للمواهب بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، كما تعرض مسرحية "مصر البيت ال

علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة 18 رمضان الموافق الثلاثاء 13 يونيو 2017:

8:00 مساءً: المركز القومي لثقافة الطفل، ينظم عدة ورش للفنون التشكيلية والحكي، إضافة إلى عروض الساحر والأراجوزو السيرك، وفقرة للمواهب بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، كما تعرض مسرحية “مصر البيت الكبير”.

9:00 مساءً: تستمر فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية من خلال تقديم عرض ليالي المقامات الروحية وفن السماع لفرق الجزائر والمغرب بشارع المعز.

9:30 مساءً: حفل فتي لفرقة مدرسة الإنشاد الديني بقصر الأمير طاز.

9:30 مساءً: يقدم العرض المسرحي “مسرح في كل مكان” ببيت السحيمي.

9:30 مساءً: تقام ندوة بعنوان “المعمار والموسيقى” ببيت المعمار المصري.

9:30 مساءً: تعرض سينما الهناجر أفلام عن شهر رمضان.

9:30 مساءً: ينظم قطاع الفنون التشكيلية معرضاً، تحت عنوان “رمضانيات” بمتحف عفت ناجى وسعد الخادم.