الأجندة الثقافية: ليالي المقامات الروحية بالمعز

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة 18 رمضان الموافق الثلاثاء 13 يونيو 2017:
8:00 مساءً: المركز القومي لثقافة الطفل، ينظم عدة ورش للفنون التشكيلية والحكي، إضافة إلى عروض الساحر والأراجوزو السيرك، وفقرة للمواهب بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، كما تعرض مسرحية “مصر البيت الكبير”.
9:00 مساءً: تستمر فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية من خلال تقديم عرض ليالي المقامات الروحية وفن السماع لفرق الجزائر والمغرب بشارع المعز.
9:30 مساءً: حفل فتي لفرقة مدرسة الإنشاد الديني بقصر الأمير طاز.
9:30 مساءً: يقدم العرض المسرحي “مسرح في كل مكان” ببيت السحيمي.
9:30 مساءً: تقام ندوة بعنوان “المعمار والموسيقى” ببيت المعمار المصري.
9:30 مساءً: تعرض سينما الهناجر أفلام عن شهر رمضان.
9:30 مساءً: ينظم قطاع الفنون التشكيلية معرضاً، تحت عنوان “رمضانيات” بمتحف عفت ناجى وسعد الخادم.