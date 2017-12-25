الأجندة الثقافية.. لمسات مصرية بالثقافي الدولي

ثقافة وفنون

إعداد - علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:00 مساء افتتاح المعرض الفني "لمسات مصرية" للفنانة وهاد سمير. المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي…