ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. لمسات مصرية بالثقافي الدولي

إعداد - علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:00 مساء افتتاح المعرض الفني "لمسات مصرية" للفنانة وهاد سمير. المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي…

5:18 م, الأثنين, 25 ديسمبر 17 5:18 م, الأثنين, 25 ديسمبر 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساء

افتتاح المعرض الفني “لمسات مصرية” للفنانة وهاد سمير.

المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي – الزمالك

7:00 مساء

الصالون الشعري لأحمد عبد المطعي حجازي.

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

7:00 مساء

تكريم الفنانة عايدة كامل.

مسرح الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

عرض “يوم التلات الساعة ستة” من تقديم فرقة ريجنسي.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفريق “رسالة”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل عيد الميلاد مع نيفين علوبة.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا وتيرات أوبرا الإسكندرية.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

 

 

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