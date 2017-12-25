الأجندة الثقافية.. لمسات مصرية بالثقافي الدولي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساء
افتتاح المعرض الفني “لمسات مصرية” للفنانة وهاد سمير.
المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي – الزمالك
7:00 مساء
الصالون الشعري لأحمد عبد المطعي حجازي.
بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
7:00 مساء
تكريم الفنانة عايدة كامل.
مسرح الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
عرض “يوم التلات الساعة ستة” من تقديم فرقة ريجنسي.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفريق “رسالة”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل عيد الميلاد مع نيفين علوبة.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا وتيرات أوبرا الإسكندرية.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة