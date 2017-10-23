الأجندة الثقافية .. لا للإرهاب بأتيليه القاهرة

إعداد – علي راشد الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء لقاء مع الشاعر معتز عبد الموجود. قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك 6:00 مساء عرض مسرحية “سيب مناخيري لو سمحت”. قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك 7:00 مساء ندوة بعنوان “لا للإرهاب”. أتيليه القاهرة – وسط القاهرة 7:30 مساء حفل فني لفرقة التنورة التراثية. وكالة الغوري – شارع المعز 8:00 مساء العرض المسرحي “الغراب”. قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك 8:00 مساء حفل فني لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية. مسرح أوبرا دمنهور
إعداد – علي راشدتقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
لقاء مع الشاعر معتز عبد الموجود.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
6:00 مساء
عرض مسرحية “سيب مناخيري لو سمحت”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
ندوة بعنوان “لا للإرهاب”.
أتيليه القاهرة – وسط القاهرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
العرض المسرحي “الغراب”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية.
مسرح أوبرا دمنهور