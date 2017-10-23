ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. لا للإرهاب بأتيليه القاهرة

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
4:29 م, الأثنين, 23 أكتوبر 17 4:29 م, الأثنين, 23 أكتوبر 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

لقاء مع الشاعر معتز عبد الموجود.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

6:00 مساء

عرض مسرحية “سيب مناخيري لو سمحت”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

ندوة بعنوان “لا للإرهاب”.

أتيليه القاهرة – وسط القاهرة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

العرض المسرحي “الغراب”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية.

مسرح أوبرا دمنهور

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