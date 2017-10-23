الأجندة الثقافية .. لا للإرهاب بأتيليه القاهرة

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان

إعداد – علي راشد تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء لقاء مع الشاعر معتز عبد الموجود. قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك 6:00 مساء عرض مسرحية “سيب مناخيري لو سمحت”. قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك 7:00 مساء ندوة بعنوان “لا للإرهاب”. أتيليه القاهرة – وسط القاهرة 7:30 مساء حفل فني لفرقة التنورة التراثية. وكالة الغوري – شارع المعز 8:00 مساء العرض المسرحي “الغراب”. قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك 8:00 مساء حفل فني لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية. مسرح أوبرا دمنهور