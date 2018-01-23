الأجندة الثقافية : لاترافياتا على المسرح الكبير

إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 23 يناير 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ورشة عمل “تطبيقات الواقع الافتراضي في مجال العمارة وحفظ الآثار” مع الدكتور خالد الصوفاني
بيت المعمار– منطقة القلعة
6:00 مساء
ورشة الشعر بإشراف إيمان الميهي
مركز إبداع الطفل– بيت العيني
6:30 مساء
أمسية شعرية للشاعر مينا صفوت
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
7:00 مساء
حفل غنائي للفنان علي خيري
قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
7:00 مساء
اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي
قاعة الكلمة– ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
حفل أوبرا “لاترافياتا” من تقدي فرقة أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة
المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”
مركز إبداع القاهرة– ساحة الأوبرا– الجزيرة