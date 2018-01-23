ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : لاترافياتا على المسرح الكبير

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 23 يناير 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية
5:26 م, الثلاثاء, 23 يناير 18 5:26 م, الثلاثاء, 23 يناير 18

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 23 يناير 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ورشة عمل “تطبيقات الواقع الافتراضي في مجال العمارة وحفظ الآثار” مع الدكتور خالد الصوفاني

بيت المعمار– منطقة القلعة

6:00 مساء

ورشة الشعر بإشراف إيمان الميهي

مركز إبداع الطفل– بيت العيني

6:30 مساء

أمسية شعرية للشاعر مينا صفوت

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

7:00 مساء

حفل غنائي للفنان علي خيري

قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك

7:00 مساء

اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي

قاعة الكلمة– ساقية الصاوي– الزمالك 

8:00 مساء

حفل أوبرا “لاترافياتا” من تقدي فرقة أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة

المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”

مركز إبداع القاهرة– ساحة الأوبرا– الجزيرة


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