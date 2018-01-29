ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: كيد النسا بساقية الصاوي

إعداد – علي راشدتقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الإثنين، 29 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:    الموعد الفعالية
4:42 م, الأثنين, 29 يناير 18 4:42 م, الأثنين, 29 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الإثنين، 29 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: 

 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ 44 للسينما المصرية.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

عرض “كيد النسا” من تقديم ستوديو الدوبلير.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

لقاء “أحسن القصص”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل موسيقى حجرة مع خالد الشويخ.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

 

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