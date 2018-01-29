الأجندة الثقافية: كيد النسا بساقية الصاوي

إعداد – علي راشد
تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الإثنين، 29 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ 44 للسينما المصرية.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
عرض “كيد النسا” من تقديم ستوديو الدوبلير.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
لقاء “أحسن القصص”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل موسيقى حجرة مع خالد الشويخ.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة