ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: كيد النسا بساقية الصاوي

إعداد – علي راشدتقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الإثنين، 29 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية