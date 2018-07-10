الأجندة الثقافية.. كوميديا البؤساء على مسرح ميامي الليلة

ثقافة وفنون الأجندة الثقافية.. كوميديا البؤساء على مسرح ميامي الليلةسلوى عثمان تقدم "المال"، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، المقرر انطلاقها -اليوم الثلاثاء- بالعديد من الأماكن والمراكز الثقافية والمسارح بالقاهرة. 7:04 م, الثلاثاء, 10 يوليو 18 7:04 م, الثلاثاء, 10 يوليو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر سلوى عثمان تقدم “المال”، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، المقرر انطلاقها -اليوم الثلاثاء- بالعديد من الأماكن والمراكز الثقافية والمسارح بالقاهرة. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر