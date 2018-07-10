ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. كوميديا البؤساء على مسرح ميامي الليلة

سلوى عثمان تقدم "المال"، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، المقرر انطلاقها -اليوم الثلاثاء- بالعديد من الأماكن والمراكز الثقافية والمسارح بالقاهرة.
7:04 م, الثلاثاء, 10 يوليو 18 7:04 م, الثلاثاء, 10 يوليو 18

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سلوى عثمان 

تقدم “المال”، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، المقرر انطلاقها -اليوم الثلاثاء- بالعديد من الأماكن والمراكز الثقافية والمسارح بالقاهرة.


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