ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. كوميديا البؤساء على مسرح ميامي الليلة

سلوى عثمان تقدم "المال"، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، المقرر انطلاقها -اليوم الثلاثاء- بالعديد من الأماكن والمراكز الثقافية والمسارح بالقاهرة.