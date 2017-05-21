الأجندة الثقافية.. كورال الفن الأصيل بساقية الصاوي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 21 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
احتفالية “ليلة في حب سمير فريد” على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
ندوة “كيفية إعداد شباب المترجمين”.
المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة
6:30 مساء
صالون تجربتي بعنوان “الثقافة والإعلام تجارب إعلامية”.
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.
7:00 مساء
صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي “الشعر يواجه الإرهاب” .
بيت الشعر العربي – بيت الست وسيلة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – الدرب الأصفر
7:30 مساء
حفل فني لكورال “الفن الأصيل”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني بعنوان “كلثوميات”.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل أوبرا “عايدة” من تقديم فرقة أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة