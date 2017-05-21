ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. كورال الفن الأصيل بساقية الصاوي

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 21 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية