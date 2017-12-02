الأجندة الثقافية .. كراكيب بالساقية والتنورة في الغوري

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 2 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
حفل إطلاق كتاب “100 عام على وعد بلفور” للكاتب ميسرة صلاح الدين.
مكتبة “أ” – الإسكندرية
7:00 مساء
حفل فني لفرقة “كراكيب”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
نادي السينما الأفريقية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “أولاد حارتنا”.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة اوبرا القاهرة وأوبرا “سر سوزانا” و “ميوزيكال”.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “الأولة بلدي”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
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