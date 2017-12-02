ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. كراكيب بالساقية والتنورة في الغوري

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 2 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:  الموعد الفعالية المكان
2 ديسمبر، 2017 2 ديسمبر، 2017

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إعداد – علي راشد



تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 2 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:


 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

حفل إطلاق كتاب “100 عام على وعد بلفور” للكاتب ميسرة صلاح الدين.

مكتبة “أ” – الإسكندرية

7:00 مساء

حفل فني لفرقة “كراكيب”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

نادي السينما الأفريقية.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “أولاد حارتنا”.

بيت السحيمي – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة اوبرا القاهرة وأوبرا “سر سوزانا” و “ميوزيكال”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “الأولة بلدي”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

 

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