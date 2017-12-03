ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: كاسا باتاس على معهد الموسيقى العربية

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 3 ديسمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
5:31 م, الأحد, 3 ديسمبر 17 5:31 م, الأحد, 3 ديسمبر 17

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علي راشد


تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 3 ديسمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساء

لقاء “الفرصة الأولى” لتنمية المواهب.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

8:00 مساء

حفل لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

ريستال فيولينة وجيتار مع حسن شرارة وعماد حمدي.

المسرح الصغير – الأوبرا

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “كاسا باتاس” للفلامنكو (إسبانيا).

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل طقوس السمو بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتضم “فرقة سماع للإنشاد الصوفي وسماع للرقص الصوفي المولوي وفرقة التراتيل والألحان القبطية”.

قبة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني للفنان هاني مصطفى.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

 

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