الأجندة الثقافية: كاسا باتاس على معهد الموسيقى العربية

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 3 ديسمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساء
لقاء “الفرصة الأولى” لتنمية المواهب.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساء
حفل لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
ريستال فيولينة وجيتار مع حسن شرارة وعماد حمدي.
المسرح الصغير – الأوبرا
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “كاسا باتاس” للفلامنكو (إسبانيا).
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل طقوس السمو بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتضم “فرقة سماع للإنشاد الصوفي وسماع للرقص الصوفي المولوي وفرقة التراتيل والألحان القبطية”.
قبة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني للفنان هاني مصطفى.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك