ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: كاسا باتاس على معهد الموسيقى العربية

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 3 ديسمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان