الأجندة الثقافية: قواعد العشق في عابدين والتنورة بالغوري

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم 20 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية.
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام نور الشريف في ذكرى رحيله الثانية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
فعاليات مهرجان المسرح التجريبى “عروض مسرحية و ورش عمل”.
مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
7:30 مساء
حفل فني لفرقة نغم القنال.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.
مسرح بئر يوسف – قلعة صلاح الدين
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة بسمة الأندلس.
معهد الموسيقى العربية.
8:00 مساء
العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين”.
مسرح الجمهورية – عابدين