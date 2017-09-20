ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: قواعد العشق في عابدين والتنورة بالغوري

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم 20 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية.   الموعد الفعالية المكان
20 سبتمبر، 2017 20 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم 20 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية. 

 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

أسبوع أفلام نور الشريف في ذكرى رحيله الثانية.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

فعاليات مهرجان المسرح التجريبى “عروض مسرحية و ورش عمل”.

مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

7:30 مساء

حفل فني لفرقة نغم القنال.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.

مسرح بئر يوسف – قلعة صلاح الدين

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة بسمة الأندلس.

معهد الموسيقى العربية.

8:00 مساء

العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين”.

مسرح الجمهورية – عابدين

 

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