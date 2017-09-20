ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: قواعد العشق في عابدين والتنورة بالغوري

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم 20 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية. الموعد الفعالية المكان