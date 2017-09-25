ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: قلعة الموت على مسرح الجمهورية

 إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية ا
25 سبتمبر، 2017 25 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساء

معرض الفنان التشكيلي الراحل الدكتور خلف طايع.

متحف الفن الحديث – الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

لقاء بعنوان “الوطن في عيون الشعراء”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

معرض “ترانيم السلام”، للخط العربي للفنانة البولندية “إيزابيلا أخمان”، والفنان المصري “صلاح عبدالخالق”.

المركز المصري للتعاون الثقافي – الزمالك

7:30 مساء

عرض مسرحية “باي واي فاي” من تقديم فرقة “النجوم” المسرحية.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

عرض “قلعة الموت” لفرقة الرقص المسرحي الحديث.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل أوبرا “التليفون” و”سيناترا وبوتشيللي” من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل موسيقي للفنان مينا جمال.

بيت العود العربي- منزل الهراوي

 

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