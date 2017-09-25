ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: قلعة الموت على مسرح الجمهورية

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية ا