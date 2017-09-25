الأجندة الثقافية: قلعة الموت على مسرح الجمهورية

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساء
معرض الفنان التشكيلي الراحل الدكتور خلف طايع.
متحف الفن الحديث – الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
لقاء بعنوان “الوطن في عيون الشعراء”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
معرض “ترانيم السلام”، للخط العربي للفنانة البولندية “إيزابيلا أخمان”، والفنان المصري “صلاح عبدالخالق”.
المركز المصري للتعاون الثقافي – الزمالك
7:30 مساء
عرض مسرحية “باي واي فاي” من تقديم فرقة “النجوم” المسرحية.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
عرض “قلعة الموت” لفرقة الرقص المسرحي الحديث.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل أوبرا “التليفون” و”سيناترا وبوتشيللي” من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل موسيقي للفنان مينا جمال.
بيت العود العربي- منزل الهراوي