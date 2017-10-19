ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : قلعة آلموت بأوبرا دمنهور

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:  الموعد الفعالية المك
19 أكتوبر، 2017 19 أكتوبر، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: 

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساء

حفل فني لفرقة “الرانجو”

مسرح الضمة– عابدين

7:00 مساء

استاند آب كوميدي مع وليد أبو المجد.

قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك

7:00 مساء

حفل مسرح الساقية للعرائس مع عبد الحليم حافظ

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لفرقة سلسبيل النغم للموسيقى العربية و الإنشاد

المسرح المكشوف– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

عرض “قلعة آلموت” من تقديم فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساء

حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى فى ذكرى الفنانين محمد فوزي، وكمال الطويل ومنير مراد

المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة التخت العربي بقيادة ياسر معوض

مسرح الجمهورية– عابدين

8:00 مساء

حفل فني للفنانة ريم كمال

بيت الغناء العربي– قصر الأمير بشتاك

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