ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : قلعة آلموت بأوبرا دمنهور

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المك