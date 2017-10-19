الأجندة الثقافية : قلعة آلموت بأوبرا دمنهور

إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساء
حفل فني لفرقة “الرانجو”
مسرح الضمة– عابدين
7:00 مساء
استاند آب كوميدي مع وليد أبو المجد.
قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
7:00 مساء
حفل مسرح الساقية للعرائس مع عبد الحليم حافظ
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفرقة سلسبيل النغم للموسيقى العربية و الإنشاد
المسرح المكشوف– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
عرض “قلعة آلموت” من تقديم فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى فى ذكرى الفنانين محمد فوزي، وكمال الطويل ومنير مراد
المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة التخت العربي بقيادة ياسر معوض
مسرح الجمهورية– عابدين
8:00 مساء
حفل فني للفنانة ريم كمال
بيت الغناء العربي– قصر الأمير بشتاك