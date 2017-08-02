الأجندة الثقافية.. قلب نبي بالزاوية الحمراء

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام ذكرى رحيل النجوم “يوسف شاهين-فريد شوقى- رشدى أباظة” .
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
صالون السينما الوثائقية مع المخرج احمد فؤاد درويش.
قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة
6:00 مساء
عرض مسرحية الأطفال “صديق النمل”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
ندوة لمناقشة رواية “شرطي هو الفرح” لأشرف الصباغ .
مكتبة تنمية – وسط القاهرة
7:00 مساء
حفل توقيع ديوان “قلب نبي” لهيثم جبل.
مكتبة مصر العامة – الزاوية الحمراء
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية .
وكالة الغوري – شارع المعز
8:30 مساء
حفل فني لفريق “المنيا”.
المسرح المكشوف – مكتبة الإسكندرية
9:30 مساء
افتتاح معرض لوحات “حراجي” لمحمود الدمرداش”.
نقابة التشكيليين – الأوبرا – الجزيرة