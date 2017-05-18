الأجندة الثقافية .. فنون رمضان بقصر الأمير طاز

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 18 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساء
الصالون الثقافي “مصر المبدعة” حول فنون رمضان .
قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة
7:00 مساء
لقاء مع الكاتب أحمد مراد.
مكتبة “أ” – المعادي
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفرقة سلطان العارفين.
مركز الربع الثقافي – شارع المعز
7:30 مساء
حفل فني لفريق منيب باند.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل إنشاد ديني لفرقة “الرضوان”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل أوبرا عايدة من تقديم فرقة أوبرا القاهرة ، وأوركسترا أوبرا القاهرة.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
صالون ثقافي عن الآثار بمدينة دمنهور .
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
حفل للفنان صابر عبد الستار و فرقته الموسيقية.
بيت الغناء العربي – قصر الأمير بشتاك
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “نوبانور”.
مسرح الضمة – عابدين