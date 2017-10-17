ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: فلامنكو دي مدريد على المسرح الكبير

علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء احتفالية بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات حرب أكتوبر. اللجنة الثقافية – نقابة الصحفيين – وسط…

17 أكتوبر، 2017 17 أكتوبر، 2017

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علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

احتفالية بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات حرب أكتوبر.

اللجنة الثقافية – نقابة الصحفيين – وسط القاهرة

6:00 مساء

محاضرة بعنوان “الطابع العالمي للعمارة الإسلامية” مع الدكتور محمود ابراهيم حسن.

بيت المعمار – منطقة القلعة

7:00 مساء

حفل توقيع ومناقشة كتاب “مدخل إلى الدراسة النفسية للأدب” للدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق.

الدار المصرية اللبنانية – وسط القاهرة

7:00 مساء

لقاء بعنوان “مكافحة الأمية وتنمية مصر”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

معرض الفن التشكيلي “ملح الأرض” للفنان مصطفى البنا.

قاعة اتجاه – قصر الفنون – الأوبرا – الجزيرة

7:30 مساء

حفل فني لفريق “أوسكاريزما”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لفرقة فلامنكو دي مدريد، وباليه كارمينا بورانا من أسبانيا.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لثلاثي رودولفو مديراس من الأرجنتين.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

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