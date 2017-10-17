الأجندة الثقافية: فلامنكو دي مدريد على المسرح الكبير

ثقافة وفنون

علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء احتفالية بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات حرب أكتوبر. اللجنة الثقافية – نقابة الصحفيين – وسط…