الأجندة الثقافية: فلامنكو دي مدريد على المسرح الكبير

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
احتفالية بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات حرب أكتوبر.
اللجنة الثقافية – نقابة الصحفيين – وسط القاهرة
6:00 مساء
محاضرة بعنوان “الطابع العالمي للعمارة الإسلامية” مع الدكتور محمود ابراهيم حسن.
بيت المعمار – منطقة القلعة
7:00 مساء
حفل توقيع ومناقشة كتاب “مدخل إلى الدراسة النفسية للأدب” للدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق.
الدار المصرية اللبنانية – وسط القاهرة
7:00 مساء
لقاء بعنوان “مكافحة الأمية وتنمية مصر”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
معرض الفن التشكيلي “ملح الأرض” للفنان مصطفى البنا.
قاعة اتجاه – قصر الفنون – الأوبرا – الجزيرة
7:30 مساء
حفل فني لفريق “أوسكاريزما”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفرقة فلامنكو دي مدريد، وباليه كارمينا بورانا من أسبانيا.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لثلاثي رودولفو مديراس من الأرجنتين.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة