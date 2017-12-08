ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: فرقة شموع على معهد الموسيقى العربية

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية : الموعد الفعالية المكان
10:52 ص, الجمعة, 8 ديسمبر 17 10:52 ص, الجمعة, 8 ديسمبر 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية :

الموعد

الفعالية

المكان

6:30 مساء

حفل فني لفرقة “المصريين”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل فني لفريق “أوتوستراد”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

العرض المسرحي ” سيلفى مع الموت “.

مسرح ميامي – وسط القاهرة

8:00 مساء

حفل كورال قلب داود.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل لفرقة أبو شعر للإنشاد.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “شموع”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل فني لعازفة الهارب منال محيي الدين.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الطنبورة البورسعيدية.

المسرح المكشوف  – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل “وهابيات”.

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساء

العرض المسرحي ” قواعد العشق 40″.

مسرح السلام – القصر العيني

 

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