الأجندة الثقافية: فرقة شموع على معهد الموسيقى العربية

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية :
الموعد
الفعالية
المكان
6:30 مساء
حفل فني لفرقة “المصريين”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل فني لفريق “أوتوستراد”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
العرض المسرحي ” سيلفى مع الموت “.
مسرح ميامي – وسط القاهرة
8:00 مساء
حفل كورال قلب داود.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل لفرقة أبو شعر للإنشاد.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “شموع”.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل فني لعازفة الهارب منال محيي الدين.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الطنبورة البورسعيدية.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل “وهابيات”.
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
العرض المسرحي ” قواعد العشق 40″.
مسرح السلام – القصر العيني