ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: فرقة شموع على معهد الموسيقى العربية

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية : الموعد الفعالية المكان