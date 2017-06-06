الأجندة الثقافية : فرقة رضا بالهناجر

علي راشدتقدم بوابة المال الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة الحادية عشرة لرمضان الموافق الثلاثاء 6 يونيو9:00 مساء : حفل فني لفرقة رضا الاستعراضية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون . 9:00 مساء : أمسية شعرية للراحل " محمود درويش" بالمجلس الاعلى للثقافة. 9:00 مساء عرض مسرحية "مصر

علي راشد تقدم بوابة المال الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة الحادية عشرة لرمضان الموافق الثلاثاء 6 يونيو 9:00 مساء : حفل فني لفرقة رضا الاستعراضية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

9:00 مساء : أمسية شعرية للراحل ” محمود درويش” بالمجلس الاعلى للثقافة.

9:00 مساء عرض مسرحية “مصر البيت الكبير” على المسرح الكبير بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب..

9:00 مساء : عرض فني لفرقة أجيال للعرائس، ويليه ندوة بعنوان “من الحفظ إلى الإبداع وتنمية القدرات العقلية للأطفال”، يعقبها عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الديني، ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب.

9:30 مساء : عرض لفنانة الهارب منال محى الدين بقصر الأمير طاز.

9:30 مساء : عرض” مسرح في كل مكان” ببيت السحيمي,.

9:30 مساء : عرض مسرح العرائس “الليلة الكبيرة” بمركز طلعت حرب الثقافي.