ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : فرقة رضا بالهناجر

علي راشدتقدم بوابة المال الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة الحادية عشرة لرمضان الموافق الثلاثاء 6 يونيو9:00 مساء : حفل فني لفرقة رضا الاستعراضية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون . 9:00  مساء : أمسية شعرية للراحل " محمود درويش" بالمجلس الاعلى للثقافة.  9:00  مساء عرض مسرحية "مصر
7:52 م, الثلاثاء, 6 يونيو 17 7:52 م, الثلاثاء, 6 يونيو 17

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علي راشد

تقدم بوابة المال الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة الحادية عشرة لرمضان الموافق الثلاثاء 6 يونيو

9:00 مساء : حفل فني لفرقة رضا الاستعراضية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .
9:00  مساء : أمسية شعرية للراحل ” محمود درويش” بالمجلس الاعلى للثقافة.
 9:00  مساء عرض مسرحية “مصر البيت الكبير” على المسرح الكبير بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب..
9:00  مساء : عرض فني لفرقة أجيال للعرائس، ويليه ندوة بعنوان “من الحفظ إلى الإبداع وتنمية القدرات العقلية للأطفال”، يعقبها عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الديني، ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب.
9:30  مساء : عرض لفنانة الهارب منال محى الدين بقصر الأمير طاز.
9:30    مساء :  عرض” مسرح في كل مكان” ببيت السحيمي,.
 9:30  مساء : عرض مسرح العرائس “الليلة الكبيرة”  بمركز طلعت حرب الثقافي.

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