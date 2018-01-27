الأجندة الثقافية.. فرقة الشرق بمتحف أم كلثوم

إعداد – علي راشد
تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -27 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:30 مساء
لقاء ضمن سلسلة إعادة كتابة التاريخ مع بسام الشماع.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
6:00 مساء
عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ 44 للسينما المصرية.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.
7:00 مساء
حفل فني لفرقة “وسط البلد”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:00 مساء
صالون مصر المبدعة للكاتب محمد بهجت ويصاحب الصالون حفل لمجموعة الصوت الذهبي.
قصر الأمير طاز – الخليفة.
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز.
8:00 مساء
حفل أوبرا “توسكا” لبوتشيني – بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساء
حفل العيد الوطني الهندي.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية.
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الشرق الموسيقية بقيادة د. منال عفيفي.
متحف أم كلثوم – جزيرة الروضة – المنيل.