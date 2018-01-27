ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. فرقة الشرق بمتحف أم كلثوم

إعداد – علي راشدتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -27 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
3:59 م, السبت, 27 يناير 18 3:59 م, السبت, 27 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -27 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:30 مساء

لقاء ضمن سلسلة إعادة كتابة التاريخ مع بسام الشماع.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

6:00 مساء

عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ 44 للسينما المصرية.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.

7:00 مساء

حفل فني لفرقة “وسط البلد”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:00 مساء

صالون مصر المبدعة للكاتب محمد بهجت ويصاحب الصالون حفل لمجموعة الصوت الذهبي.

قصر الأمير طاز – الخليفة.

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساء

حفل أوبرا “توسكا” لبوتشيني – بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساء

حفل العيد الوطني الهندي.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية.

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الشرق الموسيقية بقيادة د. منال عفيفي.

متحف أم كلثوم – جزيرة الروضة – المنيل.

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