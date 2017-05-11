الأجندة الثقافية: فرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 11 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة للمبادرة الإعلامية ميديا شير.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
6:00 مساء
عروض أفلام نتاج ورشة عمل “قصص تحكي “.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
حفل غنائي لفرقة “سما” مع المطربة نهلة ياسين.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
8:00 مساء
الصالون الثقافي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي للإذاعة المصرية.
بيت الغناء العربي – قصر الأمير بشتاك
8:00 مساء
حفل موسيقي مع إلهامي خورشيد .
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل موسيقى حجرة مع أماني منير.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الإنشاد الديني.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
احتفالية الشاعر الهندي طاغور.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس