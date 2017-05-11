ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: فرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 11 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان