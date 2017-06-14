الأجندة الثقافية: فرقة الإنشاد الديني بالهناجر

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الفنية والسهرات الرمضانية لليلة 19 رمضان الموافق الأربعاء 14 يونيو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
8:00 مساء
عرض مسرحية ” مصر البيت الكبير ” و عرض لفرقة درام لايت للثقافة والفنون ، وعرض فنى مقدم من اطفال فرقة المسرح
حديقة السيدة زينب
9:00 مساء
حفل فني لفرقة الإنشاد الديني .
ساحة الهناجر – الأوبرا
9:30 مساء
حفل فني للفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها الفنية .
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساء
حفل أوركسترا أوبرا القاهرة وسوليست بيانو عمر خيرت.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساء
حفل الصوت الذهبي.
قصر الأمير طاز
9:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
9:30 مساء
عرض مسرحية “حكاية من مصر”.
بيت السحيمي – شارع المعز