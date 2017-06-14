سيـــاســة

الأجندة الثقافية: فرقة الإنشاد الديني بالهناجر

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الفنية والسهرات الرمضانية لليلة 19 رمضان الموافق الأربعاء 14 يونيو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية
14 يونيو، 2017 14 يونيو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الفنية والسهرات الرمضانية لليلة 19 رمضان الموافق الأربعاء 14 يونيو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
 

الموعد

الفعالية

المكان

8:00 مساء

عرض مسرحية ” مصر البيت الكبير ” و عرض لفرقة درام لايت للثقافة والفنون ، وعرض فنى مقدم من اطفال فرقة المسرح

حديقة السيدة زينب

9:00 مساء

حفل فني لفرقة الإنشاد الديني .

ساحة الهناجر – الأوبرا

9:30 مساء

حفل فني للفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها الفنية .

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

9:30 مساء

حفل أوركسترا أوبرا القاهرة وسوليست بيانو عمر خيرت.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

9:30 مساء

حفل الصوت الذهبي.

قصر الأمير طاز

9:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

9:30 مساء

عرض مسرحية “حكاية من مصر”.

بيت السحيمي – شارع المعز

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!