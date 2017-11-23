الأجندة الثقافية: فرقة الإنشاد الديني تحتفل بالمولد النبوي

المال – خاص
إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
3:00 : 9:00
عروض الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
سينما الهناجر – أوديون – المسرح المكشوف – المسرح الصغير – مركز الإبداع الفني
6:00 مساء
لقاء نادي الساقية للفلسفة.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل توقيع كتاب “أنثى لا تُنسى” لسحر سلمان.
مكتبة الكتبجية – المعادي
7:00 مساء
حفل فني للفنان يحيى خليل.
مكتبة الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فني لفريق “طاخ” باند.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فرقة الانشاد الدينى (الاحتفال بذكرى المولد النبوى).
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فرقة اوبرا القاهرة – اوركسترا اوبرا القاهرة – اوبرا “التروفاتورى”.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.
مسرح الجمهورية – عابدين