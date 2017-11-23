ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: فرقة الإنشاد الديني تحتفل بالمولد النبوي

المال - خاص إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية
9:57 ص, الخميس, 23 نوفمبر 17 9:57 ص, الخميس, 23 نوفمبر 17

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المال – خاص

إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

3:00 : 9:00

عروض الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

سينما الهناجر – أوديون – المسرح المكشوف – المسرح الصغير – مركز الإبداع الفني

6:00 مساء

لقاء نادي الساقية للفلسفة.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل توقيع كتاب “أنثى لا تُنسى” لسحر سلمان.

مكتبة الكتبجية – المعادي

7:00 مساء

حفل فني للفنان يحيى خليل.

مكتبة الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فني لفريق “طاخ” باند.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فرقة الانشاد الدينى (الاحتفال بذكرى المولد النبوى).

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فرقة اوبرا القاهرة – اوركسترا اوبرا القاهرة – اوبرا “التروفاتورى”.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

مسرح الجمهورية – عابدين

  

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